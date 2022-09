Como está a reagir a Europa à vitória de Meloni nas legislativas italianas

A vitória das eleições legislativas de domingo, em Itália, foi da líder de extrema-direita. Prevê-se que Georgia Meloni forme o executivo italiano mais à direita desde a II Guerra Mundial - o que pode gerar preocupação acrescida na Europa, tendo em conta que se trata da terceira maior economia da União.Após os resultados apontarem para a vitória, Meloni prometeu "governar para todos" e não trair a confiança dos eleitores.

"Os italianos enviaram uma mensagem clara a favor de um governo de direita liderado pelos Irmãos da Itália", disse em Roma. No contexto europeu atual, as opiniões divergem.









"Precisamos mais do que nunca de amigos que partilhem uma visão e abordagem comuns aos desafios da Europa", afirmou, citado pela



Em França, Jordan Bardella, da Frente Nacional, de extrema-direita, afirmou que os eleitores italianos tinham dado "uma lição de humildade" à chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que referiu recentemente que a Europa tinha "as ferramentas" para responder se a Itália fosse numa "direção difícil". A Itália é um dos países fundadores da União Europeia e membro da NATO, mas a retórica de Meloni é próxima da do do líder nacionalista húngaro Viktor Orbán. E, de facto, o diretor político do primeiro-ministro húngaro, Balazs Orban, foi dos primeiros a reagir à vitórida dos partidos de direita italianos., afirmou, citado pela BBC Em França, Jordan Bardella, da Frente Nacional, de extrema-direita, afirmou queque referiu recentemente que a Europa tinha "as ferramentas" para responder se a Itália fosse numa "direção difícil".





Já dentro do próprio país, espera-se que Meloni não "balance muito o barco da Europa" e se concentre noutras políticas.



"Acho que teremos mais restrições aos direitos civis e políticas para questões LGBT e de migração", disse o professor Gianluca Passarrelli, da Universidade Sapienza de Roma.



Conflito na Ucrânia e crescimento da extrema-direita





A vitória esperada da direita italiana tem levantado algumas questões sobre as alianças do país na Europa, à medida que o continente se aproxima de um inverno que provavelmente será dominado pelos altos preços da energia, além do contexto atual com o conflito na Ucrânia.



O Partido Social-Democrata da Alemanha alertou, já na semana passada, que a vitória de Meloni não seria benéfica para a cooperação europeia. Lars Klingbeil, presidente do SPD do chanceler Olaf Scholz, acusa a líder da extrema-direita italiana de se alinhar com figuras “antidemocráticas” como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.





Por outro lado, o partido alemão de extrema-direita AfD saudou, no domingo, a vitória da direita na Itália.



"Celebramos com a Itália!", escreveu a deputada do AfD, Beatrix von Storch, no Twitter.



"Suécia no norte, Itália no sul: governos de esquerda são notícia de ontem", escreveu ainda, referindo-se aos recentes resultados das eleições suecas que marcaram uma vitória significativa para os democratas suecos de direita.





Wir jubeln mit Italien! Herzliche Glückwünsche an das gesamte Mitte-Rechts-Bündnis. Zusammen mit unseren Freunden um #Salvini mag #GiorgiaMeloni eine starke rechte Regierung bauen 🙏 Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von von gestern. — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) September 25, 2022