Comunidade internacional apela à calma face à ameaça da Coreia do Norte

RTP 09 Ago, 2017, 13:14 / atualizado em 09 Ago, 2017, 14:33 | Mundo

O regime de Pyongyang diz que está a “examinar cuidadosamente” um plano de ataque à base norte-americana de Guam no Pacífico.



Na ilha vivem cerca de 160 mil pessoas e a base militar conta com um esquadrão de submarinos, uma considerável frota aérea e uma unidade da Guarda Costeira.



A Alemanha pediu à China e à Rússia para dissuadir a Coreia do Norte de prosseguir com atos ofensivos que provoquem uma escalada de tensão na península coreana.



“O objetivo do governo alemão é evitar uma nova escalada militar e resolver o conflito no Pacífico Norte de forma pacífica”, disse a porta-voz do governo germânico, Ulrike Demmer.



A França também exortou à calma entre todas as fações. "Pedimos a todos os lados que atuem de forma responsável", disse o porta-voz do governo, Christophe Castaner.



"A determinação do Presidente americano, como foi expressa (...), é a determinação que todos os Presidentes americanos deviam ter, porque não podem aceitar que uma parte do seu território possa ser alvo de mísseis balísticos nucleares", referiu Christophe Castaner, numa nota após uma reunião do Conselho de Ministros francês.



A China continua a apelar à calma entre todas as partes e pretende que qualquer problema seja resolvido através do diálogo.







O Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, aproveitou a deslocação à Ásia para visitar a base de Guam.



Antes da chegada afirmou que não acredita num “ataque iminente” do regime de Kim Jong Un e que o presidente Trump quer enviar uma "mensagem forte" que o líder norte-coreano entendesse.

Pastor canadiano libertado pela Coreia do Norte

Apesar do ambiente de cortar à faca, a Coreia do Norte anunciou a libertação de um pastor canadiano condenado a prisão perpétua em dezembro de 2015, por de tentativa de derrube do regime.







O pastor presbiteriano, Rim Hyon Su, foi libertado por razões humanitárias devido ao seu estado de saúde, segundo anunciou a KCNA, a agência de notícias estatal da Coreia do Norte.