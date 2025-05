Comunidade internacional condena disparos de Israel contra diplomatas

A União Europeia, através da alta representante da UE para política externa, Kaja Kallas, foi a primeira a clamar por uma investigação. Kallas sublinhou, a partir de Bruxelas, que qualquer ameaça contra a vida de diplomatas é "inaceitável".





Em comunicado, as Nações Unidas usaram exatamente a mesma expressão, "inaceitáveis", para condenar os disparos.

Não houve feridos a registar e o exército israelita informou entretanto que os disparos foram "de advertência" e feitos para o ar, por os diplomatas estarem numa zona onde não tinham autorização para estar. Pediu desculpas pelo "incómodo".





As explicações das Forças de Segurança de Israel não acalmaram nenhuma das capitais dos países que viram os seus representantes alvejados sem aviso.

"Atacar os diplomatas constitui uma grave ameaça não só à segurança individual, mas também ao respeito e à confiança mútuos que constituem a base das relações interestatais", acrescentou o texto turco.







De acordo com as autoridades palestinianas, o grupo de diplomatas alvo dos tiros estava em missão oficial para um retrato da situação humanitária da cidade da Cisjordânia ocupada.

Os relatos referem que pelo menos dois soldados israelitas foram vistos a disparar sobre o grupo, quando os diplomatas estavam a ser entrevistados.







De acordo com a agência noticiosa palestiniana WAFA, o MNE da Autoridade Palestiniana, no poder na Cisjordânia, indicou que os ataques tiveram como objetivo "intimidar" os diplomatas.





A visita havia sido organizada pela Autoridade Palestiniana e coordenada com o exército israelita. Este indicou depois que as suas forças fizeram "disparos de advertência" após um grupo internacional de mais de 20 diplomatas se ter "desviado da rota aprovada" na visita. Em comunicado, o exército israelita acrescentou que "lamentou o incómodo" causado e anunciou que em breve terá lugar uma reunião com os diplomatas presentes nesta delegação.





Estavam presentes representantes da missão da União Europeia e de 14 países desta organização: Portugal, Áustria, Bulgária, Espanha, Lituânia, Polónia, Roménia, França, Países Baixos, Finlândia, Itália, Alemanha, Dinamarca e Bélgica.



A delegação tinha ainda diplomatas do Canadá, do Reino Unido, da Rússia e dos países latino-americanos Chile, México e Uruguai, bem como dos países árabes Jordânia, Marrocos, Turquia e Egito. Do continente asiático, estavam presentes diplomatas da China, da Coreia do Sul e do Japão.



De acordo com a lista, a visita incluiu também representantes do Programa Alimentar Mundial (PAM) e da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA).





com agências

