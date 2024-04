Comunidade internacional nunca desceu tão baixo, diz Ramos-Horta

José Ramos-Horta diz que nada justifica o ataque do Hamas sobre civis, nem a resposta de Israel, que já matou mais de 30 mil palestinianos.Para o presidente de Timor-Leste, Israel e Hamas deveriam ser indiciados por crimes de guerra.O chefe de Estado falou à Lusa também sobre o combate à pobreza em Timor Leste e diz que os resultados não são animadores.Ramos-Horta responsabiliza a liderança política no país, pelas graves dificuldades económicas e pela fome que afetam muitos timorenses.Dados do Programa Alimentar Mundial indicam que cerca de 360 mil pessoas em Timor-Leste enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar e o Banco Mundial recomenda que o país aumente o investimento para reduzir a fome, a subnutrição e o atraso no crescimento infantil.