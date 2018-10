Partilhar o artigo Comunidade yazidi aplaude a atribuição do Nobel da Paz a Nadia Murad Imprimir o artigo Comunidade yazidi aplaude a atribuição do Nobel da Paz a Nadia Murad Enviar por email o artigo Comunidade yazidi aplaude a atribuição do Nobel da Paz a Nadia Murad Aumentar a fonte do artigo Comunidade yazidi aplaude a atribuição do Nobel da Paz a Nadia Murad Diminuir a fonte do artigo Comunidade yazidi aplaude a atribuição do Nobel da Paz a Nadia Murad Ouvir o artigo Comunidade yazidi aplaude a atribuição do Nobel da Paz a Nadia Murad