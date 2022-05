Comunistas finlandeses contra invasão da Ucrânia e alargamento da NATO

Na Finlândia, o Partido Comunista é das poucas vozes críticas à adesão do país à NATO. Apesar de não terem representação parlamentar, os comunistas finlandeses não desistem de lutar contra o que consideram ser mais um problema, ao invés de uma solução.