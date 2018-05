Partilhar o artigo Concurso internacional de empreendedorismo social premiou com 350 mil euros a projeto do Reino Unido Imprimir o artigo Concurso internacional de empreendedorismo social premiou com 350 mil euros a projeto do Reino Unido Enviar por email o artigo Concurso internacional de empreendedorismo social premiou com 350 mil euros a projeto do Reino Unido Aumentar a fonte do artigo Concurso internacional de empreendedorismo social premiou com 350 mil euros a projeto do Reino Unido Diminuir a fonte do artigo Concurso internacional de empreendedorismo social premiou com 350 mil euros a projeto do Reino Unido Ouvir o artigo Concurso internacional de empreendedorismo social premiou com 350 mil euros a projeto do Reino Unido