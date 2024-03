Condutor detido em Sevilha. Abalroamento com camião em operação stop faz seis mortos

(em atualização)





Duas das vítimas mortais são guardas e três dos feridos graves também são agentes. O condutor do camião, já detido, não parou no controlo e abalroou as viaturas.

As causas deste incidente ainda não são conhecidas. Mas a primeira hipótese colocada pelas autoridades, segundoo jornal espanhol, é a de que o camionista tenha adormecido, não se apercebendo da barreira policial.