Conferência do Clima: 2030 é um ponto de não retorno já muito próximo

António Costa fez um discurso de optimismo moderado, numa situação em que os principais poluidores não estão representados na conferência, dirigentes como Bolsonaro, com o papel que tem desempenhado na desflorestação da Amazónia.



Com 2030 reconhecido como o ponto de não retorno na destruição do ambiente, a conferência do próximo ano em Glasgow vai realizar-se num quadro político com dados decisivos que hoje é impossível antecipar, como o de saber quem ocupa a Casa Branca.