Conferência dos Oceanos em Lisboa para salvar o planeta

Depois de há cinco anos ter decorrido em Nova Iorque a primeira conferência, Portugal, em conjunto com o Quénia, organiza o segundo encontro, sob o lema “”.É esse o tema que de hoje a sexta-feira reúne políticos, entre os quais 25 chefes de Estado e de governo e uma centena de ministros, pelo menos 38 agências especializadas e organizações internacionais, quase 1.200 organizações não-governamentais e outras entidades, mais de 400 empresas e centena e meia de universidades.Os números fazem da conferência de Portugal o maior evento alguma vez realizado sobreSerão temas centrais do evento, que decorre maioritariamente no Altice Arena, Parque das Nações, cujo programa principal tem agregadas três centenas de outros eventos, quatro deles especiais, organizados por Portugal, um simpósio de alto nível sobre a água, hoje, e um fórum sobre economia azul sustentável e investimento, na terça-feira.No fim de semana já se realizou, em Matosinhos, um seminário sobre o tema “Localizar a ação pelo oceano: governos locais e regionais”. E também terminou no domingo um Fórum da Juventude, com mais de uma centena de jovens de todos os continentes, reunidos para inspirar, amplificar e acelerar a ação dos mais novos na defesa dos oceanos, em cuja sessão de encerramento esteve o secretário-geral da ONU, António Guterres, que hoje participa também no início dos trabalhos, e o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.