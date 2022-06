Conferência dos Oceanos. FAO apela à luta mundial contra pesca ilegal e não declarada

Maria Helena Semedo revelou que os países de língua portuguesa, com o apoio da FAO, vão assinar um acordo especial para evitar a pesca ilegal nas suas zonas marítimas.



Este entendimento será "um grande avanço" desta conferência dos Oceanos, sublinhou.



A responsável admitiu ainda que poderá haver regiões do mundo com deficiências alimentares devido à sobrepesca e sobreexploração dos recursos.



Maria Helena Semedo assinalou que o consumo de pescado per capita aumentou exponencialmente nas últimas décadas, sobretudo devido à aquacultura, uma área em que tem de haver "precauções" para que a pesca seja sustentável.



A questão da sustentabilidade é ainda mais relevante quando se fala da segurança alimentar de alguns países, nomeadamente das ilhas, em que 50 por cento dos alimentos são de recursos aquáticos.



Por outro lado, a diretora-adjunta da FAO destacou a importância de manter a saúde dos ecossistemas marinhos, para que possa continuar a haver recursos marinhos de boa qualidade, livres de poluição e plástico.