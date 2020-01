Confirmado primeiro caso de coronavírus na Alemanha, segundo país europeu com registo de infetados

O primeiro caso de contaminação na Alemanha foi anunciado na segunda-feira à noite o ministério da Saúde da Baviera.





O paciente está "clinicamente em boas condições", adiantou o porta-voz sem dar detalhes. Os familiares do doente foram informados dos sintomas que podem aparecer em caso da doença, assim como das precauções relativas à higiene que devem tomar.

O ministério não deu nenhuma indicação sobre quem é o doente ou as circunstâncias em que poderá ter sido infetado pelo coronavírus.





A Alemanha torna-se o segundo país da Europa com a confirmação da presença do coronavírus, após três casos em França, confirmados na semana passada. O primeiro repatriamento de um cidadão francês que está na China foi marcado para quinta-feira.





Vários países estão a preparar, com autorização do governo de Pequim, a retirada, de avião, dos cidadãos que vivem na cidade chinesa de Wuhan.





O diretor geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diz estar confiante que a China tem a capacidade de controlar e conter a propagação do novo coronavírus. Declarações que surgem após uma reunião com as autoridades de Pequim.



O novo diretor aprovou as medidas tomadas até agora para combater o surto, refere a Xinhua, a agência estatal chinesa de notícias.





De acordo com a Xinhua, o diretor da OMS diz não serem necessário retirar os estrangeiros que estão na China e fez apelos à calma.



Portugueses em Wuhan "estão saudáveis"

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse na segunda-feira que os portugueses a viver em Wuhan, a cidade chinesa de onde é originário o novo coronavírus, "estão saudáveis" e mantêm-se previstos protocolos de saúde para uma eventual retirada desses cidadãos, por "precaução".

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.

A Direção-Geral de Saúde assegura que estão bem os portugueses que vivem no chamado epicentro do coronavírus.A China enviou quase 6.000 médicos de todo o país para a província de Hubei, onde se situa a cidade de Wuhan, para reforçarem a luta contra o novo surto de coronavírus.

As primeiras equipas foram enviadas da cidade de Xangai e da província de Guangdong na sexta-feira.







As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.



As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.



O Governo decidiu prolongar o período de férias do Ano Novo Lunar, que deveria terminar na quinta-feira, para tentar limitar a movimentação da população.



A região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas.