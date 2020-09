Conflito entre a Arménia e o Azerbaijão em Nagorno Karabakh já matou pelo menos 84 pessoas

A tensão no território, notória desde os anos 90, reacendeu quando o exército do Azerbaijão atacou posições separatistas arménias, com o apoio da Turquia em resposta a uma alegada agressão.



O Azerbaijão acusa a Arménia de uma ofensiva contra a população azeri na região.



O Conselho de Segurança da ONU tem prevista para hoje uma reunião de emergência, à porta fechada sobre o conflito, a pedido da Alemanha e da França.



Teme-se que aumento da tensão possa originar um conflito em larga escala no Cáucaso do Sul, onde a Rússia e a Turquia disputam influências.