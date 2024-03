Confrontos na Argentina. Inflação e contas públicas melhoram, mas pobreza piora

As manifestações desta segunda-feira terminaram com vários feridos e confrontos, com manifestantes a lançarem pedras e a polícia a responder com gás lacrimogéneo e canhões de água.

Eleito em dezembro, a "política de choque" do presidente Javier Milei conseguiu dois meses seguidos de excedentes, à boleia de um corte de 36% nas contas públicas em comparação com fevereiro do ano passado.





A inflação no mês passado foi de 13,34 por cento, menor que outros valores já registados, mas a pobreza continua a crescer.

Depois de em janeiro já ter atingido um valor recorde de 57,4 por cento, a Universidade Católica da Argentina apontava para fevereiro um nível de pobreza em 60 por cento.





Este é um valor que acompanha também as crescentes dificuldades dos argentinos em pagar todas as contas.