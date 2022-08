Confrontos no Iraque. Al-Sadr anunciou retirada da vida política

Subiu para 23 o número de mortos que resultaram dos confrontos em Bagdade, capital do Iraque e haverá ainda perto de 400 feridos. Serão todos apoiantes de Moqtada al-Sadr, o clérigo iraquiano que anunciou a retirada definitiva da cena política.

Depois desse anúncio, os apoiantes do líder religioso entraram no Palácio da República, o que levou as forças de segurança a disparar.