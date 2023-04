Confrontos Sudão. Evacuação de embaixadas dos EUA, França e Turquia

, referiu Biden na nota.e encaminhou os funcionários de avião para um local não identificado, na Etiópia, revelaram à agência de notícias Associated Press (AP) dois responsáveis que conhecem a operação.O presidente norte-americano deixou ainda um agradecimento ao Djibuti, à Etiópia e à Arábia Saudita, que foram "fundamentais para o sucesso" da operação.Já na quinta-feira, o Pentágono revelou o envio de "capacidades adicionais" para a região, para potencialmente ajudar a facilitar uma retirada do pessoal da embaixada do Sudão, se necessário.

França e Turquia iniciam retirada de cidadãos e pessoal diplomático

Este domingo, a França anunciou ter iniciado a operação de "retirada rápida" dos cidadãos e pessoal diplomático no Sudão. Também a embaixada da Turquia naquele país africano sinalizou que a retirada dos seus cidadãos terá início nas próximas horas., acrescentando que cidadãos europeus e nacionais de "países parceiros aliados" também são apoiados., tendo em conta a situação caótica que se vive atualmente na capital, Cartum, e ao retomar dos confrontos., refere um comunicado da embaixada, especificando que as pessoas em causa serão levadas para um país terceiro, antes de chegarem à Turquia.Os cidadãos terão dois pontos de encontro, num hotel e numa mesquita, a partir das 06h00 locais e têm instruções para usar calçado e roupa confortável, pois espera-os uma viagem que durará entre 22 a 24 horas, e levarem apenas o passaporte e uma bagagem de mão de no máximo oito quilos onde devem levar água e comida.

Recorde-se que o aeroporto de Cartum continua a não funcionar e as rotas terrestres da capital para fora do país são longas e perigosas, mesmo sem as hostilidades atuais, o que coloca dificuldades e riscos de segurança adicionais. Segundo a mais recente contagem da Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 413 civis morreram e 3.551 ficaram feridos desde o início do conflito no Sudão.





Os confrontos começaram há uma semana entre as forças armadas, comandadas pelo líder de facto do país desde o golpe de Estado de outubro de 2021, o general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares do das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), chefiados pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como "Hemedti".