Congressista norte-americano alvejado na Virgínia

14 Jun, 2017, 13:22 / atualizado em 14 Jun, 2017, 13:46

A polícia de Alexandria confirmava num tweet que está a investigar um tiroteio na cidade. Segundo informações das autoridades, o suspeito já foi detido.



ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

US Park Police have arrived for medevac in #AlexandriaVA #DelRay after multiple gunshots fired near YMCA baseball field. pic.twitter.com/s9yCmg61Xl — Adam Shaw (@adamleeshaw) June 14, 2017

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) June 14, 2017

Steve Scalise é atualmente congressista na Câmara dos Representantes pelo Partido Republicano e ocupa o lugar de "", a quem compete auxiliar diretamente o Presidente da câmara baixa do Congresso norte-americano e o líder da maioria republicana.O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, refere numque o Presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence estão a par da situação na Virgínia."Os nossos pensamentos e orações estão com todos os que foram afetados", acrescentou o porta-voz.