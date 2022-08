Congressistas dos EUA visitam Taiwan e China responde com mais exercícios militares

Cinco congressistas dos Estados Unidos, liderados pelo senador Ed Markey, chegaram a Taipei no domingo à noite, duas semanas depois da polémica visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosy, que fez aumentar as tensões com a China.O anúncio da visita fez estalar novamente os nervos da China, que reivindica a soberania de Taiwan.O Comando de Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular disse que os exercícios ocorreram perto das ilhas Penghu de Taiwan, que ficam no Estreito de Taiwan e abrigam uma importante base aérea, e mostrou vídeos capturados por um avião da força aérea chinesa.O Ministério da Defesa da China disse em comunicado separado que a viagem dos congressistas infringiu a soberania e a integridade territorial da China e "expõe totalmente a verdadeira face dos Estados Unidos como um destruidor da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan".

“Taiwan está determinado a salvaguardar a estabilidade e o status quo”

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que esteve reunida com os congressistas norte-americanos durante a manhã, afirmou que os exercícios militares da China afetaram muito a paz e a estabilidade regionais."Estamos envolvidos em estreita cooperação com os aliados internacionais para monitorizar de perto a situação militar.n", disse Tsai Ing-wen.O primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, disse que não se deixaria intimidar com a resposta da China a visitas de amigos estrangeiros. “Não podemos simplesmente não fazer nada porque há um vizinho malvado ao lado e não deixar que visitantes ou amigos venham cá", disse Tseng-chang.O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan também saudou a visita dos congressistas como mais um sinal de amizade entre Taipei e Washington, “que não tem medo das ameaças e intimidações da China”.“Temos a obrigação moral de fazer tudo para evitar um conflito desnecessário”, defendeu Markey.

A delegação deve reunir-se com a presidente de Taiwan esta segunda-feira e discutir questões de segurança e de comércio com deputados taiwaneses no comité de Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional.

A visita acontece duas semanas depois da controversa viagem da líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan.Os militares chineses disseram na quarta-feira passada que "concluíram com sucesso" esses exercícios, mas comprometeram-se a "conduzir regularmente" mais patrulhas na direção do Estreito de Taiwan.

A China reclama a soberania sobre Taiwan, uma ilha que considera uma província rebelde desde que os nacionalistas do Kuomintang ali se refugiaram em 1949, após perderem a guerra civil contra os comunistas.







c/agências