Conhecido contador de histórias promove leitura em escolas americanas

Do programa constam visitas a escolas comunitárias portuguesas e escolas públicas americanas, onde se ensina a Língua Portuguesa, bem como bibliotecas públicas, clubes e associações portugueses.



O contador de histórias e autor de literatura infanto juvenil já tem um percurso experiente na área da promoção do livro e da leitura. Há cerca de 20 anos que vai dando a conhecer - percorre o país de lés a lés - levando “a arte milenar da palavra nua, bela e crua” a escolas, bibliotecas públicas, centros de dia, feiras do livro, auditórios, centros culturais, festivais de teatro.









No mapa da narração já passou por Espanha, Argentina, Cabo Verde, Macau, Canadá e Luxemburgo. Agora, está presente nos EUA, onde também é conhecido pela presença nos écrans de televisão e nas ondas da rádio (humorista/Stand Up Comediant), e vai dar a conhecer um pouco das suas histórias rocambolescas onde habitam personagens caricatas, em cenários imaginários e com uma “pitada de absurdo e duas de imprevisto”, não esquecendo a constante “sátira aos bons, maus e ruins costumes”, como faz questão de sublinhar.



Jorge Serafim participou em diversos formatos televisivos (SIC, RTP1 e na RTP2) e conta com diversas obras já publicadas:



- O Corvo Branco, teatro para a infância;

- O Amor é solúvel na água, teatro;

- A.Ventura, poesia, edição de autor;

- A Sul de Ti, poesia, edição de autor;

- Estórias do Serafim, humor, texto editores;

- Sonhar ao Longe, infantil, edições OPERAOMNIA;

- A Minha Boca Parece um Deserto, infantil juvenil, edição de autor;

- Não há seda nas lembranças, romance, Âncora Editora, 2015;

- O Afinador de Memórias, edição de autor, 2017.





Jorge Serafim nasceu em 1971 e é natural de Beja. Foi funcionário da Biblioteca Municipal durante 12 anos, no setor infanto juvenil, exercendo funções na área da promoção do livro e da leitura. Foi ator nas companhias de teatro Lêndias D'Encantar (que fundou) e Arte Pública.



A iniciativa é promovida pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., pela Coordenação do Ensino de Português nos EUA, pelo Centro de Língua Portuguesa Camões/UMass Boston, pela Rede diplomática e consular nos EUA, e ainda pela Biblioteca Casa da Saudade (New Bedford).