Conselheiro das Comunidades na Namíbia confirma morte de dois turistas portugueses

Manuel Coelho indicou que o acidente ocorreu entre as 15h00 e as 16h00, hora local, menos uma hora de Lisboa, no Vale de Kuiseb, a caminho das maiores dunas de areia de Sossus Vley no deserto da Namíbia.

O acidente envolveu dois autocarros, que transportavam 40 turistas, sendo que numa das viaturas se encontravam pelo menos 22 turistas portugueses, segundo o conselheiro português.

"Confirmo que houve um acidente entre dois autocarros e aparentemente uma terceira viatura num local onde não há rede de internet, a informação é precária, sabemos que um autocarro transportava 22 cidadãos portugueses, dois dos quais morreram no local, sabemos ainda que uma terceira pessoa morreu a caminho do hospital de Walvis Bay, a cidade mais próxima, mas neste momento desconhecemos a nacionalidade deste último", declarou à Lusa o conselheiro português.

Segundo disse antes à Lusa o secretário de Estado José Cesário há pessoas de várias nacionalidades envolvidas no acidente.

O grupo de turistas portugueses, do Norte do país, viajava através de uma agência de viagens, acrescentou José Cesário, sublinhando que tem estado a acompanhar a situação.