Guerra no Médio Oriente
Conselho de Paz. ONU limita área de intervenção a Gaza
O Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou o Conselho da Paz proposto por Donald Trump a trabalhar apenas sobre Gaza. A nova entidade não está mandatada para trabalhar sobre outras áreas de conflito a nível internacional.
Foto: Mahmoud Issa - Reuters
Um dos mais reticentes é o presidente ucraniano.
Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin foram convidados a integrar o conselho, mas o presidente ucraniano sublinhou que será difícil "imaginar" como o poderá fazer ao lado de alguém que ataca diariamente o seu país.