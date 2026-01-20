Conselho de Paz. ONU limita área de intervenção a Gaza

O Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou o Conselho da Paz proposto por Donald Trump a trabalhar apenas sobre Gaza. A nova entidade não está mandatada para trabalhar sobre outras áreas de conflito a nível internacional.

RTP /

Foto: Mahmoud Issa - Reuters

VER MAIS
A possibilidade de o Conselho de Paz poder lidar com a guerra da Ucrânia, reabrindo a porta internacional da Vladimir Putin, é um dos pontos citados pela ONU para justificar que o organismo proposto por Donald Trump não se envolva noutros assuntos.

Um dos mais reticentes é o presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin foram convidados a integrar o conselho, mas o presidente ucraniano sublinhou que será difícil "imaginar" como o poderá fazer ao lado de alguém que ataca diariamente o seu país.
PUB
PUB