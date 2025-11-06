Conselho de Segurança apoia missão de estabilização em Gaza

Na quarta-feira, a Missão dos EUA junto das Nações Unidas confirmou a apresentação da proposta, que marca o próximo passo no plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim a dois anos de guerra.

O anúncio surgiu depois do representante dos EUA junto da ONU, Mike Waltz, se ter reunido com os homólogos dos dez países atualmente eleitos para o Conselho de Segurança: Argélia, Dinamarca, Grécia, Guiana, Paquistão, Panamá, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovénia e Somália.

O Conselho de Segurança é composto ainda por cinco membros permanentes, com direito de veto: EUA, França, Rússia, Reino Unido e China.

Num comunicado, a Missão dos EUA junto das Nações Unidas assegurou que Washington "mais uma vez apresentará resultados" no organismo, em vez de se envolver em "negociações intermináveis".

Os EUA declararam ainda que "parceiros regionais importantes apoiam a resolução do Conselho de Segurança" sobre o enclave palestiniano, após uma reunião com representantes do Egito, Qatar, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Na rede social X, Waltz descreveu a reunião como histórica e sublinhou o forte apoio dos países.

"Tudo isto está a acontecer graças à liderança firme do Presidente [Donald Trump], que uniu as nações, trouxe os reféns de volta para casa e criou uma paz real no Médio Oriente", acrescentou o diplomata.

"As partes aproveitaram esta oportunidade histórica para pôr definitivamente fim a décadas de derramamento de sangue e concretizar a visão do Presidente de uma paz duradoura no Médio Oriente", disse a Missão dos EUA junto das Nações Unidas.

O comunicado não refere qual o dia em que a proposta norte-americana poderá ir a votação.

De acordo com dois responsáveis norte-americanos, citados pela agência de notícias Associated Press, o projeto de resolução pede que a força assegure "o processo de desmilitarização da Faixa de Gaza" e "o desarmamento permanente de armas de grupos armados não estatais".

Uma grande questão no plano, de 20 etapas, de Trump para um cessar-fogo e reconstrução do território é a forma de desarmar o movimento islamita palestiniano Hamas, que ainda não aceitou totalmente essa medida.

O projeto daria aos países que participam na força de estabilização a missão de garantir a segurança em Gaza até ao final de 2027, trabalhando com um "Conselho da Paz", que governaria temporariamente o território.

O projeto de resolução pede que a força consulte e coopere de perto com o Egito e Israel.

O texto também afirma que as tropas de estabilização ajudariam a assegurar as áreas fronteiriças, juntamente com uma força policial palestiniana, que treinariam e avaliariam, bem como coordenar com outros países para garantir o fluxo de ajuda humanitária.