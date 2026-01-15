Conselho de Segurança da ONU reúne-se para discutir Irão

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se esta quinta-feira para "uma reunião informativa sobre a situação no Irão", anunciou um porta-voz.



O Irão negou esta quinta-feira que Erfan Soltani, detido no sábado durante "tumultos", tenha sido condenado à morte e possa ser executado, como temiam Washington e organizações de defesa dos direitos humanos.

A internet manteve-se cortada em todo o país na quarta-feira, pelo sétimo dia consecutivo, dificultando o acesso à informação. As comunicações telefónicas permaneceram limitadas.

“Marcha de resistência nacional”

O Irão e os seus adversários ocidentais descreveram os distúrbios como os mais violentos desde a Revolução Islâmica de 1979, que instaurou o sistema de governo clerical xiita no Irão.

Trump acredita que não há planos para execuções em massa

Trump disse ter recebido garantias de “fontes muito importantes do outro lado” de que Teerão tinha cessado o uso de força letal contra os manifestantes e que as execuções não iriam ocorrer.

Pahlavi, de 65 anos, que reside nos EUA, vive fora do Irão desde antes da queda do pai na Revolução Islâmica de 1979 e tornou-se uma voz proeminente nos protestos.





, avançou a agência de notícias online do poder judicial, Mizan."Se for considerado culpado, será condenado a prisão, pois a lei não prevê a pena de morte para estas acusações", acrescentou a Mizan.Segundo a organização não-governamental norueguesa Hengaw, a execução de Erfan Soltani, um iraniano de 26 anos detido durante os protestos, marcada para quarta-feira, foi adiada, mas a sua vida ainda está em perigo.Questionado sobre o que diria a Trump, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou: “A minha mensagem é: entre a guerra e a diplomacia, a diplomacia é o melhor caminho, embora não tenhamos tido qualquer experiência positiva com os Estados Unidos. Mas, ainda assim, a diplomacia é muito melhor do que a guerra”.No entanto, o ministro da Justiça, Amin Hossein Rahimi, tinha afirmado na quarta-feira que, "qualquer indivíduo presente nas ruas desde 8 de Janeiro é, sem dúvida, considerado um criminoso”.Após o auge dos protestos no final da semana passada, as autoridades tentaram retomar o controlo das ruas organizando uma "marcha de resistência nacional" e os funerais de mais de 100 membros das forças de segurança e outros "mártires" mortos.Faixas com as palavras "Morte à América" e fotos do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, surgiram da multidão, segundo um jornalista da AFP, bem como uma foto que mostra Donald Trump, com o rosto ensanguentado, durante uma tentativa de assassinato em 2024, com a legenda: "Desta vez ele não vai errar".O clero reprimiu duramente um dos maiores desafios ao seu poder desde a Revolução Islâmica de 1979. Mais de 2.500 pessoas foram mortas nos distúrbios que se intensificaram a partir dos protestos contra a subida dos preços.As autoridades iranianas afirmaram que as manifestações, que eram protestos legítimos contra queixas económicas, se transformaram em distúrbios fomentados por inimigos estrangeiros, acusando pessoas que descreveram como terroristas de atacarem as forças de segurança e a propriedade públicaO presidente norte-americano, Donald Trump, disse ter sido informado de que as mortes na repressão dos protestos no Irão estavam a diminuir e que acreditava não haver planos atuais para execuções em massa, adotando uma postura de cautela após ameaças anteriores de intervenção.Os comentários de Trump surgiram após o aumento dos receios no Médio Oriente de que Washington pudesse lançar ataques, na sequência das suas repetidas ameaças de intervir em apoio dos manifestantes iranianos. Trump, contudo, não descartou uma possível ação militar dos EUA.O presidente dos EUA ameaçou repetidamente com intervenção militar para pôr fim à repressão do movimento de protesto, um dos maiores desde a proclamação da República Islâmica em 1979.No entanto, expressou incerteza sobre se Pahlavi conseguiria apoio dentro do Irão para eventualmente assumir o poder.", disse Trump. "E nós realmente ainda não chegámos a esse ponto e não sei se o país dele aceitaria a sua liderança, e certamente, se aceitasse, para mim seria ótimo”.Na entrevista à Reuters no Sala Oval, Trump afirmou ainda que existe a possibilidade de o governo clerical do Irão entrar em colapso devido aos protestos. “Qualquer regime pode falhar”.