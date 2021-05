Conselho Europeu impõe sanções à Bielorrússia e espaço aéreo sujeito a interdição

Os líderes europeus concretizam as ameaças. Vão ser impostas novas sanções económicas contra a Bielorrússia e o espaço aéreo do país fica sujeito a uma total interdição. Do primeiro dia do Conselho Europeu, sai também um apelo para que seja libertado o jornalista bielorrusso que foi detido em Minsk.