Conservador Karol Nawrocki empossado como presidente da Polónia

Conservador, apoiado pelo principal partido da oposição, Karol Nawrocki elencou as prioridades do mandato, opondo-se à "migração ilegal" e em defesa da moeda polaca, contra a adesão ao euro. Dois meses após a vitória na segunda volta das eleições presidenciais na Polónia, Karol Nawrocki tomou posse esta quarta-feira como novo chefe de Estado do país.





Prometeu que será "a voz do povo" e que a Polónia deve ser "parte da União Europeia, mas não é a União Europeia e continuará a ser a Polónia", assegurando que será um país "soberano".





O novo presidente polaco prometeu ainda que irá bloquear a nomeação de juízes que não considere adequados às suas funções e que irá criar um conselho para "restaurar a ordem constitucional" na Polónia, com vista à adoção de um novo documento fundamental até 2030.





Na cerimónia de tomada de posse, Nawrocki discursou esta manhã perante as duas câmaras do Parlamento e o primeiro-ministro, Donald Tusk. O antigo presidente do Conselho Europeu publicou um vídeo esta quarta-feira em que fala de "um dia desapontante”, pede aos polacos que “não percam a esperança” e se unam até às eleições parlamentares de 2027.





"Não tenho dúvidas que Nawrocki fará de tudo para nos provocar", declarou recentemente o primeiro-ministro polaco. Adivinha-se, por isso, uma convivência difícil entre os dois líderes polacos, sendo que o presidente exerce inflência sobretudo na política externa e defesa do país. No entanto, também pode propor legislação ou vetar textos aprovados pelo Parlamento.





Sem se dirigir diretamente a Donald Tusk, cujo Governo tem considerado "o pior da história" da Polónia democrática, Karol Nawrocki afirmou no seu discurso que a sua vitória nas eleições presidenciais "enviou uma forte mensagem, uma mensagem do povo soberano para toda a classe política" em como o país "não pode continuar a ser governado desta forma".





Karol Nawrocki, de 42 anos, nasceu em Gdansk e é apoiado pelo partido Lei e Justiça, que esteve no Governo entre 2015 e 2023. Sucede a Andrzej Duda, que foi chefe de Estado da Polónia entre 2015 e 2025.





Ex-pugilista semi-profissional, historiador de profissão, antigo diretor do Museu da Segunda Guerra Mundial e ex-presidente do Instituto da Memória Nacional, Nawrocki é admirador de Donald Trump e chegou ao poder após uma campanha desenvolvida sob o lema "Polónia primeiro, polacos primeiro".