Conservadores vencem legislativas alemãs com extrema-direita em ascensão

O Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler cessante Olaf Scholz, obteve cerca de 16,4 por cento dos votos nas eleições de domingo, enquanto os Verdes, parceiro de coligação, tiveram cerca de 11,6. A Esquerda (Die Linke) alcançou cerca de 8,8 por cento, acima dos 4,9 de 2012.

O líder conservador, Friedrich Merz, precisará de parceiros para formar governo.

O candidato dos Verdes a chanceler, Robert Habeck, afirmou no domingo que está disposto a continuar a assumir responsabilidades no governo, caso Merz coloque essa hipótese.

O partido liberal FDP, que Merz esperava ter do seu lado, não conseguiu atingir o limite mínimo de cinco por cento necessário para entrar no Bundestag, o parlamento da Alemanha.

João Gomes Dias | enviado especial da Antena 1 à Alemanha

Alice Weidel, líder da AfD, insistiu no domingo à noite que está disponível para negociações, mas Merz reiterou que rejeita coligações com a extrema-direita, mantendo o "cordão sanitário".Merz e as ideias para o futuro



"Temos opiniões diferentes sobre a política externa, a política de segurança e a NATO. Podem estender-nos a mão o quanto quiserem, mas não vamos cair numa política errada", disse o futuro chanceler alemão, num curto debate televisivo com os candidatos dos outros partidos, reforçando que não vai "pôr em causa o legado de 75 anos da União Democrata-Cristã (CDU) só por causa de uma autointitulada Alternativa para a Alemanha".

Entre as matérias que opõem CDU e AfD conta-se a questão da segurança e defesa, tendo Merz afirmado que, face à pressão da Rússia, mas também da nova administração norte-americana liderada por Donald Trump, que "é largamente indiferente ao destino da Europa", a grande prioridade deve ser "tornar a Europa progressivamente independente relativamente aos Estados Unidos". Os diplomatas europeus esperam que o próximo governo alemão tenha mais liderança e se coordene melhor com as outras capitais do que a coligação tripartida do SPD, dos Verdes e do FDP, que se desfez em novembro.

"Vou formar um governo que represente toda a população e vou esforçar-me por formar um governo que resolva os problemas deste país. Como é que esse governo pode ser formado, não sabemos. Não é segredo que gostaríamos de ter um parceiro e não dois, mas o povo decidiu e temos de o aceitar", acrescentou Merz.

O líder da CDU congratulou-se com a vitória e disse pretender formar rapidamente uma coligação governamental.

"Os democratas-cristãos vão honrar a sua responsabilidade de formar um governo depois de ganharem as eleições alemãs. O mundo lá fora não está à espera da Alemanha e não está à espera de longas conversações de coligação em negociações", declarou Merz nas primeiras palavras dirigidas aos apoiantes na sede do partido, em Berlim.

Friedrich Merz, apelou esta segunda-feira à inclusão da Ucrânia nas “negociações de paz” para pôr fim à guerra no seu território, numa altura em que os Estados Unidos mantêm conversações diretas com a Rússia sem envolver Kiev.



O líder dos conservadores alemães, que tem todas as hipóteses de se tornar o próximo chanceler em substituição de Olaf Scholz, afirmou no X que “para obter uma paz justa, o país atacado deve fazer parte das negociações de paz” e apelou à Europa para que coloque a Ucrânia “numa posição de força” nestas discussões.

Negociações difíceis

Ao prometer formar uma coligação “o mais tardar até à Páscoa”, a 20 de abril, Friedrich Merz fixou um objetivo ambicioso. Na segunda-feira, “o trabalho começa”, disse.



“O mundo exterior não está à nossa espera (...). Temos de nos tornar rapidamente operacionais para podermos (atuar) no plano interno, para podermos recuperar a nossa presença na Europa”, declarou o futuro chanceler, numa altura em que a Alemanha já está paralisada há quatro meses devido à rutura da coligação de Olaf Scholz com os Verdes e os Liberais.

As negociações não serão fáceis e o SPD, que obteve o seu pior resultado desde a Segunda Guerra Mundial, com apenas 16,4 por cento, avisou que a sua participação numa coligação liderada por Merz não é automática.O resultado mais provável das eleições é uma coligação entre o bloco conservador e o Partido Social-Democrata (SPD) de Olaf Scholz, que ficou em terceiro lugar, depois de a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, ter alcançado um segundo lugar histórico.

O tempo urge para a maior economia da Europa, em dificuldades, com a sociedade dividida sobre a migração e a sua segurança presa entre os Estados Unidos em confronto e uma Rússia e China assertivas.



Durante a campanha eleitoral, Merz prometeu uma ação radical contra a imigração, em relação à qual afirmou que não faria compromissos.



Merz também foi duramente criticado pelo SPD por ter promovido uma resolução parlamentar sobre migração no mês passado, com o apoio da AfD.



No entanto, o SPD indicou esta segunda-feira que a porta estava totalmente aberta.



“Se conseguirmos encontrar uma boa base juntos, o SPD estará preparado para manter conversações porque, no final do dia, temos que ser eficazes na Alemanha e não podemos apenas lamber nossas feridas agora”, disse Anke Rehlinger, primeiro-ministro do SPD do estado de Saarland.



Uma das questões-chave para a economia será se o próximo governo afrouxará o “travão da dívida”, um limite constitucionalmente consagrado para o endividamento do Estado que, segundo os críticos, tem dificultado os esforços para tirar a Alemanha do marasmo económico.



Merz já deu sinais de alguma vontade de reformar o travão da dívida.Pressão da extrema-direita

Segundo a Reuters, os analistas consideram que a pressão é grande para que a próxima coligação se forme rapidamente, não só para fornecer mais liderança para se manter contra o presidente dos EUA, Donald Trump, mas também para afastar o AfD, mostrando que os partidos tradicionais podem responder às preocupações dos eleitores.



Se não o fizer, então o AfD, com 12 anos de existência, que deverá ser o maior partido da oposição no Bundestag, poderá ser um dos favoritos para as próximas eleições, marcadas para 2029.



No entanto, os principais partidos excluem a possibilidade de trabalhar com o AfD, um partido que é monitorizado pelos serviços de segurança alemães por suspeita de extremismo, mas que tem sido apoiado por figuras norte-americanas, incluindo o bilionário Elon Musk.



Uma grande dor de cabeça potencial é o facto de o AfD e o partido da esquerda radical da Alemanha terem, em conjunto, um terço dos lugares no Parlamento, o que significa que podem bloquear alterações à Constituição.



O que pode dificultar as tentativas de afrouxar as rígidas regras de endividamento da Alemanha e qualquer aumento do financiamento especial para a defesa. Ambos os partidos se opõem à ajuda militar à Ucrânia.

c/ agências