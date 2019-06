Consumimos por semana uma colher de chá cheia de microplásticos

Foto: Eric Gaillard, Reuters

O estudo encomendado pela organização ambientalista World Wild Fund à Universidade de Newcastle, na Austrália pede um pacto internacional contra os plásticos.



O estudo confirmou as investigações que apontavam para a ingestão de microplásticos pelos humanos e, pela primeira vez, deu uma medida a esse peso.



Na maioria das vezes as pessoas ingerem estas partículas microscópicas de forma inconsciente, ao comer ou respirar.



A primeira fonte é a água, sobretudo se for engarrafada. Mas também os frutos do mar ou o sal apresentam a taxa mais elevada de microplásticos. O World Wild Fund fala dos grandes, mas também dos pequenos gestos.

Um dos mares mais atingidos pela poluição do plástico é, por exemplo, o Mediterrâneo.



Seja ou não visível, longe ou perto, de férias ou no quotidiano, o futuro depende de cada um.