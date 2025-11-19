Contra o Comando Vermelho. Operação policial no Rio de Janeiro provocou dois mortos

As buscas ocorrem após a operação policial mais letal da história do Brasil , realizada no mês passado, que fez 119 mortos, incluindo quatro polícias. Na altura foram detidas 113 pessoas.

Quatro criminosos ficaram feridos durante o confronto com a polícia na operação de quarta-feira, revelou a polícia militar num comunicado separado.





C/ agências

Pelo menos duas pessoas morreram e oito foram detidas esta quarta-feira durante uma operação policial na Vila Kennedy, um bairro do Rio de Janeiro, informou a Polícia Civil em comunicado.Segundo as autoridades locais, ambas as operações visaram o Comando Vermelho, uma fação criminosa que controla o tráfico de droga em várias favelas, bairros pobres e densamente povoados que se estendem pelo terreno acidentado da cidade.