Contra o Comando Vermelho. Operação policial no Rio de Janeiro provocou dois mortos
A "operação Contenção" que visa o Comando Vermelho, grupo considerado criminoso que controla o tráfico de droga em várias favelas do Rio de Janeiro, termina com dois mortos e oito detidos.
Pelo menos duas pessoas morreram e oito foram detidas esta quarta-feira durante uma operação policial na Vila Kennedy, um bairro do Rio de Janeiro, informou a Polícia Civil em comunicado.
As buscas ocorrem após a operação policial mais letal da história do Brasil, realizada no mês passado, que fez 119 mortos, incluindo quatro polícias. Na altura foram detidas 113 pessoas.Segundo as autoridades locais, ambas as operações visaram o Comando Vermelho, uma fação criminosa que controla o tráfico de droga em várias favelas, bairros pobres e densamente povoados que se estendem pelo terreno acidentado da cidade.
"Esta é mais uma etapa da "Operação Contenção" e reforça o combate ao Comando Vermelho nas suas diversas atividades criminosas", acrescentou a Polícia Civil em comunicado, frisando que foi apreendida uma "grande quantidade de droga".
Quatro criminosos ficaram feridos durante o confronto com a polícia na operação de quarta-feira, revelou a polícia militar num comunicado separado.
C/ agências