Contra o discurso de ódio. Criador da Wikipedia lança rede social construtiva

Apresenta-se como a rede social não tóxica. À RTP reafirma a ideia de colocar o poder nas mãos dos utilizadores.



Segue a lógica Wiki a construção e criação colaborativa. No topo lá está um espaço para começar um debate de verificação de conteúdo para que sejam os utilizadores a moderar e controlar-se a eles próprios e assim tornar o mundo digital menos amargo e agreste.



Entretanto, o Facebook vai começar a ser auditado. As auditorias serão externas e centradas no problema da desinformação.



O responsável pelas relações globais do Facebook assegurou na Web Summit que a maior rede social do mundo mudou. O antigo vice-primeiro ministro britânico fala dos conteúdos e contas apagadas. E assegura que este processo vai ser transparente.