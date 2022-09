Contra-ofensiva ucraniana. Milhares de soldados russos em risco de ficarem cercados numa posição chave

Calcula-se que o número de militares russos em risco de ficarem cercados na cidade de Lyman, no nordeste de Donetsk, possa atingir os 5.500. Bloggers e comentadores nacionalistas russos, citados pelo Financial Times , mostravam-se hoje alarmados com as notícias de um avanço inesperado e fulminante de forças ucranianos, que praticamente tinham cercado um considerável contingente russo nessa cidade, uma das anexadas por ordem de Putin.





Lyman é considerada uma posição de valor estratégico para o conjunto da contra-ofensiva ucraniana, no seu esforço para recuperar o resto, ainda não recuperado, da região de Donetsk.





O Financial Times cita nomeadamente Mykhailo Samus, um antigo oficial ucraniano, entretanto director da New Geopolitics Research Network, de Kiev, dizendo que a perda da cidade de Svatove, a norte de Lyman, "é um desastre para eles [os russos], especialmente se a ofensiva ucraniana continuar para Leste, para libertar essa parte da [província de] Luhansk Oblast".