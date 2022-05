Convenção de armas em Houston. Centenas de pessoas protestaram à porta do centro

O evento ocorre poucos dias depois do tiroteio na escola primária, no Texas, que chocou a população.



Os manifestantes pedem segurança para as crianças e exibiram cartazes e t-shirts manchadas de sangue.



Esta Convenção Anual da Associação de Armas reúne um grupo do qual fazem parte mais de cinco milhões de membros.