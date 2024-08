Convenção democrata. Kamala Harris recebida com protestos em Chicago

Uma coligação abrangente, denominado, que junta mais de 200 organizações e que organizou o protesto,A manifestação principal, que irá dar palco a oradores de grupos de ativistas por diversas causas, incluindo pró-aborto e por justiça racial, deverá ter lugar num parque, junto à arena onde decorrerá a DNC. Segunda-feira decorriam ainda negociações entre os organizadores dae as autoridades, quanto à expansão do percurso do protesto e outras questões logísticas.Em toda a cidade,, com receio de desacatos e da possibilidade de violência.

A comparação com a convenção de 1968, onde a polícia e os manifestantes anti-guerra do Vietname entraram em confronto violento em direto na televisão, tem sido recorrente, com os tribunais distritais a prometer abrir mais espaços em caso de detenções em massa.

Foram erguidas várias barreiras em torno do local da convenção e encerradas à circulação há vários dias múltiplas avenidas e ruas em torno do United Center, onde vai decorrer a DNC, e do icónico centro de convenções, McCormick Place, assim como múltiplas áreas da baixa da cidade, que está praticamente deserta.No sábado, as autoridades de Chicago anunciaram abruptamente o encerramento de outras ruas, em torno da Michigan Avenue, citando "atividade DNC". Alguns protestos decorreram já no domingo, tendo sido detidas duas pessoas.Hatem Abudayyeh,A polícia deverá contudo deixar falar os intervenientes, alertou. "Essa é a sua única tarefa. Não precisamos que nos mantenham em segurança. Não precisamos deles para nos protegerem, apenas que não violem os nossos direitos", afirmou Abudayyeh, já esta segunda-feira.

"Não contem com o nosso voto"

Apesar da coligaçãoincluir diversos grupos com uma série de causas,A área urbana de Chicago tem uma das maiores comunidades palestinianas do país, conhecida como. Autocarros têm também transportado ativistas de todo o país para a cidade. Na semana passada, os organizadores da Marcha referiam que muitos manifestantes viriam das comunidades árabes e palestinianas do Illinois e de Estados vizinhos.São esperados ainda estudantes que durante meses lançaram o caos em váriosuniversitários de todo o país em apoio à causa palestiniana.Bridgeview, a vinte quilómetros de Chicago, está abundantemente decorada com bandeiras palestinianas e cartazes, escritos nas línguas árabe e inglesa, contra a guerra em Gaza, que conta já 10 meses depois do ataque mortífero do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023."O que vos posso garantir é que as pessoas estão furiosas com o Joe Biden e a Kamala Harris. Eles não são bem-vindos aqui", afirma Ali Ibrahim, de cerca de 20 anos, ouvido pela France Press. ", porque o que se passa está errado e nós não iremos tolerar isso", acrescenta.Ibrahim acredita que os norte-americanos poderiam ter imposto um cessar-fogo em Gaza "há muito tempo".Nestas casas quase todos os habitantes sentem de perto a tragédia que se desenrola no enclave administrado pelo grupo islamita palestiniano Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos. Souzan Naser, professora e membro da associação pro-palestiniana USPCN, diz ter uma aluna que, só ela, perdeu 35 membros da família.Sentem-se traídos pela atual Administração, que ajudaram a eleger há quatro anos. E a retirada de Biden da corrida presidencial e a sua substituição por Kamala Harris, que prometeu "não ficar em silêncio" perante o sofrimento palestiniano, não muda nada."Ela fez o suficiente? Não. Fa-lo-á? É o que esperamos", reage um proprietário de um restaurante palestiniano, exigindo ações mais do que promessas, incluindo um cessar-fogo permanente, o fim da ajuda norte-americana a Israel e um embargo de armas. Um cenário pouco provável.

O busílis da DNC

Numa ação de campanha, incomodada por ativistas pro-palestinanos com gritos "não votaremos a favor do genocídio!", a vice-presidente foi seca. "Se querem que Donald Trump ganhe, continuem a dizer isso", respondeu. "Senão, sou eu que falo".

Mas os eleitores da Pequena Palestina já avisaram que, se o Partido Democrata não mudar radicalmente a sua política no Médio Oriente, em novembro não poderá contar com eles.Uma nova presidência Trump seria um "desastre", reconhece. "Mas recusamos assumir a responsabilidade", acrescenta, devolvendo-a aos democratas. "Demos-vos o tempo suficiente para alterar a estratégia e vocês continuam a insistir".Domingo à noite, um grupo de cerca de mil pro-palestinianos marchou pelas ruas da baixa de Chicago, entoando "encerrem a DNC"."Os democratas estão no poder", reagiu Abudayyeh. "É a guerra deles. São responsáveis por ela, são cúmplices e podem pará-la".