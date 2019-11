Cooperação com universidades lusófonas é essencial para Universidade de Macau

A declaração de Yonghua Song foi realizada numa reunião com o reitor da Universidade de Lisboa, uma das instituições universitárias portuguesas visitadas esta semana por uma delegação da UM.

Durante a reunião, o reitor da Universidade de Macau afirmou ainda que a UM "atribuiu grande importância ao desenvolvimento de uma parceria estratégica" com a Universidade de Lisboa.

No encontro, ambas as partes comprometeram-se em "fortalecer a cooperação" em áreas como a investigação e intercâmbio de alunos e professores.

A delegação de Macau visitou ainda a Universidade de Coimbra. Na reunião com a vice-reitora da universidade portuguesa, Cristina Albuquerque "expressou o desejo de fortalecer a cooperação com a UM no que diz respeito ao intercâmbio de professores e alunos, ao lançamento de cursos conferentes de dois graus académicos e à investigação científica", pode ler-se na mesma nota.

Para além das visitas à Universidade do Porto e Universidade do Minho, a delegação da UM manteve ainda encontros com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior português, com o embaixador da China em Portugal e com o chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa.