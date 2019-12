COP25. Greta Thunberg apela à participação na "greve climática" de Madrid

O apelo, que se se estende a protestos noutras cidades, é feito num artigo de opinião publicado no portal Social Europe, que divulga comentários e análises sobre temas políticos, económicos e sociais.

"Mostrem à vossa comunidade, à indústria dos combustíveis fósseis e aos vossos líderes políticos que não vão tolerar mais a inação e as alterações climáticas", exortou Greta Thunberg, que assina à cabeça o artigo com as jovens ativistas alemã Luisa Neubauer e espanhola Angela Valenzuela.

Segundo as defensoras do clima, "a ciência grita por uma ação urgente" que os governantes "ousam ignorar".

"Por isso, continuamos a lutar", enfatizam, assinalando que a "crise climática" não está apenas relacionada com o ambiente, mas é também uma "crise dos direitos humanos, da justiça e da vontade política".

Aos líderes políticos que se deslocam a Madrid, onde decorre até 13 de dezembro a COP25, deixam um recado: "Os olhos de todas as futuras gerações estão em cima de vós, atuem em conformidade".