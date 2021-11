COP26. Cimeira do clima entre metas de redução de emissões de gases poluentes e ausências importantes

Atingir as metas ambientais que o Acordo de Paris desenhou há seis anos para controlar o aquecimento global vai ser tarefa difícil de cumprir.







Uma cimeira crucial para concretizar as metas de redução de emissões poluentes mas as expectativas são baixas.

Alguns dos principais decisores mundiais nesta matéria estão ausentes. Os trabalhos começaram, mas é hoje o aranque da cimeira com os líderes internacionais.







A cimeira tem ainda como objetivos o compromisso dos mais ricos em financiar os países mais pobres a fazerem a transição energética e um novo acordo sobre o mercado de licenças de emissões poluentes, o mercado do co2.O primeiro-ministro português anunciou no fim de semana que não estaria presente.A abertura acontece ao meio dia com as boas vindas de um dos anfitriões da cimeira do clima Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico promete reclamar dos líderes mundiais menos conversa e mais ação.

O presidente dos Estados Unidos já censurou a Rússia e a China por não se comprometerem a sério com as alterações climáticas. Biden considera muito dececionante a atitude dos dois países, em declarações feitas no final da cimeira do G20, em Roma.