COP26 na reta final. Novo rascunho criticado por ligeireza face a combustíveis fósseis

a referência aos combustíveis fósseis é agora mais ligeira ou surge completamente retirada, adiantam a agência Associated Press e o jornal britânico The Guardian. O ponto de comparação é a primeira versão do documento, conhecida na quarta-feira. Em várias alíneas do novo draft ou surge completamente retirada, adiantam a agência Associated Press e o jornal britânico. O ponto de comparação é a primeira versão do documento, conhecida na quarta-feira.





Este último rascunho pede aos países que acelerem “a eliminação progressiva da energia do impertubável carvão e dos ineficazes subsídios para os combustíveis fósseis”.







Na quarta-feira, a versão anterior pedia aos países a “aceleração da eliminação do carvão e dos subsídios para combustíveis fósseis”.







A mudança no texto sugere uma mudança nas exigências incondicionais às quais alguns países exportadores de combustíveis fósseis se opuseram, adianta a Associated Press. Ou seja, a ideia do fim do uso de carvão e combustíveis fósseis a prazo foi substituída por um objetivo de transição tecnológica que permita utilizar as referidas fontes de energia de forma menos poluentes.





Há vários parágrafos que ficam mais reduzidos ou são mesmo expurgados de um caráter de maior urgência. Logo no terceiro parágrafo do texto, foi retirada uma referência à "verba para o carbono, consistente com com o cumprimento do objetivo de temperatura do Acordo de Paris, que se está a esgotar rapidamente".







Na primeira reação ao documento, a diretora executiva da Greenpeace, Jennifer Morgan, considera que o rascunho "pode ser melhor, tem de ser melhor e temos um dia para torná-lo em algo muito, muito melhor".





"Neste momento, as impressões digitais dos interesses dos combustíveis fósseis ainda estão neste texto e este não é o acordo inovador que se esperava em Glasgow. A linha fundamental para a eliminação gradual dos subsídios ao carvão e combustíveis fósseis foi enfraquecida de forma crítica, mas ainda lá está e deve ser novamente fortalecida antes do fim desta cimeira", acrescenta a responsável em comunicado.







A responsável critica também a mudança no texto, que passa a "solicitar", em vez de "exortar" os países a robustecerem as medidas para um aquecimento global até 1,5 graus Celsius até final de 2022.







Jean Su, responsável da Center for Biological Diversity, faz uma análise na mesma linha, destacando que este é um esboço "com as marcas oleosas da influência dos combustíveis fósseis", considerando que este é "um grande golpe para a credibilidade da cimeira".







(em atualização)