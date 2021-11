COP26. Terceira proposta de acordo na cimeira do ambiente

novo texto refere a eliminação progressiva da energia a partir do carvão e o fim faseado dos subsídios aos combustíveis fósseis. Este é um artigo que a Arábia Saudita e a Austrália pediam que deixasse de constar num novo rascunho.No capítulo do financiamento, pede-se aos países mais ricos que(cerca de 80 mil milhões de euros) para ajudar as nações mais pobres a adaptarem-se às alterações climáticas. Esta é uma tentativa para desbloquear um dos aspetos que mais divide países ricos e pobres.Em 2009 e tendo como meta 2020, os países industrializados assumiram o compromisso de reunirem 100 mil milhões de dólares anuais para financiar medidas de apoio aos países menos desenvolvidos. A intenção era ajudar os países mais pobres a adotar medidas que reduzam as emissões poluentes e adaptarem-se aos efeitos das alterações climáticas. No entanto, em 2019, apenas tinha sido cumprido 80 por cento do acordo.



No artigo 44º "lamenta-se profundamente" que o objetivo não tenha sido atingido e pede-se aos países ação para um maior "equilíbrio entre mitigação e adaptação". Nos parágrafos seguintes reconhece-se que as verbas atuais "continuam a ser insuficientes para responder a impactos climáticos que se agravam em países em desenvolvimento".





A criação de um mecanismo de compensação por perdas e danos aos países que menos poluem mas que mais sofrem os efeitos da poluição dos outros – como o agravamento de tempestades e secas e a subida do nível do mar - é um dos aspetos que mais discórdia suscita.



O texto refere, em nota de rodapé, que as discussões sobre como o tornar operacional este mecanismo "não produziram resultado”.



Os países devem rever e mesmo fortalecer até 2022 as metas nacionais de cortes de emissões carbónicas de 2030, tendo em conta as diferentes “circunstâncias nacionais”, refere ainda a proposta de acordo da 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP26), colocada à consideração dos negociadores depois de uma noite de muitas reuniões bilaterais.



Também continua o apelo para os signatários do acordo deixarem de dar "subsídios ineficientes" à exploração de combustíveis fósseis e ao recurso ao carvão para produção de energia. No entanto, se na sexta se recomendava a "aceleração do fim" dos subsídios, este sábado pede-se "uma aceleração dos esforços" nessa direção e introduz-se o "reconhecimento da necessidade de uma transição justa".



De acordo com os especialistas, estas medidas são necessárias para limitar o aquecimento global abaixo dos 2º ou do 1,5º graus Celsius.



A versão mais recente do preâmbulo da declaração final da cimeira apresenta, pela primeira vez, o reconhecimento da "importância dos povos indígenas, comunidades locais e sociedade civil, incluindo jovens e crianças, a enfrentar e responder às alterações climáticas".