A cimeira da ONU sobre as alterações climáticas arrancou no Dubai e já conta com um acordo ao primeiro dia de trabalhos. O Fundo para Perdas e Danos para ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar fenómenos extremos ou de evolução lenta, relacionados com as alterações climáticas, já reúne quase 400 milhões de dólares. Vai ser tutelado pelo Banco Mundial.