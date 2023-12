COP28 emite comunicado conjunto sobre clima, natureza e as pessoas, acordo de Paris avaliado

O Emirados Árabes Unidos, a China e países como o Brasil, os Estados Unidos ou a Alemanha adotaram, nesta COP28, um documento conjunto sobre o clima, a natureza e as pessoas.A cimeira está a fazer, pela primeira vez, o balanço do acordo de Paris, assinado em 2015.A enviada especial da Antena 1 ao Dubai, Rita Fernandes, conta que este é um acordo que compromete os países durante as próximas convenções.As metas do acordo de Paris, a proteção da biodiversidade e dos solos são algumas das tarefas a que os países se comprometem.





Os trabalhos da COP28 têm de estar fechados até terça-feira de manhã. Entretanto, continuam as negociações para chegar a um entendimento sobre os combustíveis fósseis.



A Organização dos Países Exportadores que Petróleo pede uma abordagem realista sobre a redução de emissões.



A organização defende que a solução tem de permitir também o crescimento económico e ajudar a combater a pobreza e lembra que não há um caminho único para garantir um futuro sustentável.