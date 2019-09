Corbyn pede disciplina de voto aos deputados a favor de eleições antecipadas

Foto: Reuters

Num dia de grandes expectativas no Parlamento de Londres, a imprensa britânica revela que o principal partido da oposição pretende ainda um adiamento da data para o Brexit, marcada para 31 de Outubro.



Boris Johnson enfrenta oposição externa e também interna, com um grupo de deputados conservadores a defender eleições antecipadas.



Entretanto, a Goldman Sachs elevou as probabilidades do Reino Unido abandonar a União Europeia de forma desordenada.



O grupo financeiro multinacional passou de 20 para 25 por cento as hipóteses de um "no deal".



Também esta terça-feira, devido à batalha política esperada no Parlamento britânico, a libra está em acentuada desvalorização, para o valor mais baixo dos últimos dois anos e meio.