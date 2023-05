Coreia do Norte falha tentativa de lançamento de satélite espião

O exército sul-coreano já recuperou parte dos destroços do aparelho.



O lançamento, apesar de falhado, provocou alarme e ordens de evacuação na Coreia do Sul e no Japão.



Os dois países e os Estados Unidos, condenam fortemente as operações de Pyongyang e apontam que houve violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.



O Japão e Coreia do Sul acreditam mesmo que estas operações estão a ser usadas para testar o lançamento de mísseis balísticos com capacidade nuclear.