Coreia do Norte ignora tentativas de contacto por parte dos EUA

”, revelou um alto funcionário da Administração Biden à CNN ”, garante.O funcionário do Executivo de Biden acrescenta que parece não ter existido um “diálogo ativo” entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte há mais de um ano, incluindo no período final da Administração de Donald Trump, “apesar das várias tentativas de colaboração dos EUA”.Após o fracasso do Executivo do ex-presidente Donald Trump em resolver o conflito da desnuclearização, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, instou o novo Governo do presidente, Joe Biden, a propor novas alternativas para retomar o diálogo, alertando que Pyongyang está a preparar novos testes de armas.Durante a sua campanha eleitoral,A Administração Biden tem sido bastante cautelosa na forma como descreve publicamente a sua abordagem relativamente a Pyongyang, tendo apenas revelado que está a realizar uma revisão da política em relação à Coreia do Norte que deverá ser publicada em abril.Segundo revelou o alto funcionário à CNN, esta revisão inclui “a avaliação de todas as opções disponíveis para enfrentar a crescente ameaça representada pela Coreia do Norte aos seus vizinhos e à comunidade internacional em geral”. A fonte recusou especular sobre de que forma o silêncio por parte de Pyongyang vai influenciar esta revisão de políticas.

Visita dos EUA à Ásia

A revelação das tentativas falhadas de contacto com a Coreia do Norte levanta questões sobre como será a visita ao Japão e à Coreia do Sul na próxima semana pelo secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, e pelo secretario de Defesa, Lloyd Austin, onde as ambições nucleares de Pyongyang devem ocupar um lugar de destaque na agenda.Anthony Blinken também deverá representar os EUA no primeiro encontro diplomático com as autoridades chinesas sob a Administração Biden. O secretário de Estado norte-americano vai reunir-se com Yang Jiechi, diretor do Gabinete da Comissão Central dos Negócios Estrangeiros da China e com Wang Yi, conselheiro de Estado, em Anchorage, Alasca, a 18 de março.Blinken defendeu a possibilidade de sanções adicionais, em articulação com os aliados, para pressionar a Coreia do Norte a desnuclearizar. Até agora, as diversas sanções internacionais não convenceram Kim Jong-un a desistir das suas armas nucleares.

Um relatório confidencial da ONU revelou que a Coreia do Norte manteve e desenvolveu os seus programas de mísseis nucleares e balísticos ao longo de 2020, violando as sanções internacionais. O relatório apontou ainda que Pyongyang terá retomado no ano passado a cooperação com o Irão no desenvolvimento de mísseis de longo alcance.