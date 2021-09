Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos para o Mar do Japão

De acordo com o Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, não se sabe ainda para onde estavam destinados os mísseis balísticos, mas





Também a Guarda Costeira do Japão detetou os lançamentos, indicando que os misseis caíram fora da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do Japão. O Ministério da Defesa em Tóquio indicou ainda que os lançamentos ocorreram às 13h38 locais (5h38 em Lisboa), adianta a televisão pública NHK.





"Estas ações ameaçam a paz e a segurança do Japão e da região e são absolutamente ultrajantes. O Governo do Japão está determinado em intensificar a vigilância para estar preparado para qualquer contingência", disse o primeiro-ministro nipónico, Yoshihide Suga, citado pela agência Associated Press.





O Governo japonês adiantou que os mísseis foram detetados nas águas entre o noroeste do Japão e a Península Coreana.

Segundo lançamento norte-coreano esta semana





Este é já o segundo teste realizado por Pyongyang nos últimos dias, sendo que é o primeiro com um míssil balístico desde março. Estes mísseis balísticos são capazes de transportar ogivas convencionais ou nucleares e são classificados de acordo com a distância que conseguem alcançar.







Em anos recentes, a Coreia do Norte já testou mísseis balísticos intercontinentais, capazes de alcançar a Europa ou mesmo os Estados Unidos. Na segunda-feira, a Coreia do Norte testou um míssil de cruzeiro de longo alcance , capaz de transportar uma ogiva nuclear e de atingir grande parte do Japão.





O novo míssil de cruzeiro de longo alcance percorreu 1.500 quilómetros e Pyongyang diz que se trata de “uma arma estratégica de grande importância”.





Depois de quase um ano de absoluto isolamento, em que até as relações comerciais com o maior aliado – a China - foram interrompidas, com o objetivo de impedir a propagação da Covid-19, a Coreia do Norte volta a procurar marcar a agenda internacional, ao mesmo tempo que o país enfrenta grandes dificuldades económicas, com sanções e escassez de alimentos.



Testes sul-coreanos





Estes lançamentos acontecem na semana em que os principais negociadores para a questão da desnuclearização se reúnem para tentar resolver o impasse, juntando responsáveis dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.





Esta quarta-feira, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros visitou Seul para um encontro com o homólogo sul-coreano. Wang Yi sublinhou que todos os países envolvidos devem reduzir as suas atividades militares e diminuir a tensão. A reunião decorreu poucas horas antes destes lançamentos mais recentes de Pyongyang terem sido anunciados.





“Não apenas a Coreia do Norte, mas também outros países estão a realizar atividades militares”, afirmou o chefe da diplomacia chinesa, numa referência a exercícios conjuntos de verão entre Seul e Washington. Recentemente, a própria Coreia do Sul realizou o primeiro teste para o lançamento de um míssil balístico

afirmou o chefe da diplomacia chinesa, numa referência a exercícios conjuntos de verão entre Seul e Washington. Recentemente, a própria Coreia do Sul realizou o primeiro teste para o lançamento de um míssil balístico a partir de um submarino







A tensão tem vindo a aumentar nas últimas semanas e todos os envolvidos estarão recordados de que, ainda no mês passado, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciava que a Coreia do Norte poderia ter reiniciado os trabalhos num reator capaz de produzir plutónio para armas nucleares





(c/ agências)