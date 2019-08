Coreia do Norte lança dois projéteis não identificados

Lusa16 Ago, 2019, 07:17 / atualizado em 16 Ago, 2019, 08:11 | Mundo

De acordo com Seul, os projéteis foram disparados perto de Tongchon, uma cidade na província de Kangwon, na Coreia do Sul, e caíram no mar oriental, também chamado de Mar do Japão.

"O exército está a observar a situação no caso de outros lançamentos", acrescentaram as autoridades sul-coreanas.

Este é o sexto lançamento deste tipo desde o final de julho. O quinto lançamento foi mesmo supervisionado pessoalmente pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un.

A Comissão para a Reunificação do Pacífico, uma instituição do poder norte-coreano, tinha criticado, horas antes do ensaio de hoje, declarações do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, feitas na quinta-feira.

No seu discurso por ocasião do aniversário da libertação da Coreia da ocupação japonesa (1910-1945), Moon Jae-in, afirmou que o seu objetivo consiste em alcançar a paz e a unificação até 2045", embora o seu mandato termine em 2022.

A Coreia do Norte acusou Seul de ser responsável pelo atual congelamento das negociações entre os dois países e pela não implementação da "declaração histórica da Panmunjom".