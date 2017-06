Coreia do Norte liberta estudante norte-americano em coma

Carlos Santos Neves - RTP 13 Jun, 2017, 19:00 / atualizado em 13 Jun, 2017, 19:07 | Mundo

“Otto deixou a Coreia do Norte. Está num voo da Medivac, a caminho de casa. Infelizmente, está em coma e foi-nos dito que está nesse estado desde março de 2016. Soubemos disto há apenas uma semana”, explicaram em comunicado os pais do estudante, identificados como Fred e Cindy Warmbier.A libertação de Otto Warmbier foi entretanto confirmada pelo gabinete do secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson.





“Queremos que o mundo saiba como nós e o nosso filho fomos brutalizados e aterrorizados pelo regime pária da Coreia do Norte. Estamos muito gratos por finalmente poder estar com pessoas que o amam”, acrescentaram.



Warmbier foi detido em janeiro de 2016 no aeroporto de Pyongyang, ao preparar-se para regressar aos Estados Unidos.



As autoridades norte-coreanas alegavam então estar na posse de imagens de videovigilância que mostrariam o estudante da Universidade da Virgínia a tentar roubar um cartaz de propaganda no hotel da capital em que estava hospedado.

Quem é Otto?



Natural de Cincinnati, no Estado norte-americano do Ohio, Otto Warmbier estudou Economia na Universidade da Virgínia. Foi detido a 2 de janeiro do ano passado, no termo de uma viagem turística à Coreia do Norte.O regime norte-coreano mantém detidos outros três cidadãos dos Estados Unidos: o missionário Kim Dong-chul e os académicos Kim Sang-duk - ou Tony Kim - e Kim Hak-song.



Um mês depois de ser levado para os calabouços do regime de matriz estalinista, surgia perante as câmaras da televisão estatal norte-coreana a confessar o furto de que era acusado. Em lágrimas, diria ter tentado levar o cartaz como um “troféu” para uma igreja nos Estados Unidos.



“O objetivo da minha tarefa era prejudicar a motivação e a ética de trabalho do povo coreano”, afirmou, numa declaração que Washington considerou forçada.



A 16 de março, em julgamento sumário, Warmbier era condenado a 15 anos de prisão por crimes contra o Estado.