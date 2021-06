Coreia do Norte prepara-se para "diálogo e confronto" com os EUA

Durante o terceiro dia da sessão plenária do partido único norte-coreano, que decorreu na quinta-feira,O líder norte-coreano deixou ainda claro que o país reagirá “brusca e prontamente” a qualquer acontecimento e "concentrará esforços para assumir o controlo estável da situação na península coreana".Em meados de março, a Administração Biden anunciava que a Coreia do Norte estava a ignorar as várias tentativas de contacto por parte dos EUA para discutir questões relacionadas com o seu armamento nuclear.

Depois de Pyongyang ter recusado repetidamente os esforços para estabelecer uma comunicação diplomática, o Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs sanções económicas após os disparos de mísseis por parte da Coreia do Norte.

Os recentes comentários do líder norte-coreano surgem em resposta “às novas tendências políticas da Administração Biden", explica a agência de notícias estatal KCNA , depois de o Presidente norte-americano ter apresentado a estratégia de Washington em relação a Pyongyang.O Presidente dos Estados Unidos afirmou que o programa nuclear da Coreia do Norte, juntamente com a do Irão, apresenta “” e que, por isso, vão trabalhar em “estreita colaboração” com os seus aliados “para enfrentar as ameaças representadas por esses dois países por meio da diplomacia e também de uma forte dissuasão".Na altura, a Coreia do Norte acusou o Presidente norte-americano de procurar manter uma " política hostil , como foi feito pelos EUA durante mais de meio século”.

Política de “esperar para ver”

Os especialistas consideram que as palavras de Kim Jong-un mantêm a habitual retórica belicista do regime combinada com a disposição para a reabertura da via diplomática, uma atitude que ainda não tinha sido demonstrada desde a tomada de posse de Joe Biden.Vipin Narang, especialista em assuntos nucleares do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, disse à agência Reuters que os comentários de Kim Jong-un continuam a espelhar uma política de “esperar para ver”, enquanto se abstém de provocar a Administração Biden.explicou Narang., afirmou ainda o especialista.Durante a sessão plenária do partido desta quinta-feira, Kim Jong-un referiu-se também à escassez de produtos básicos, como alimentos ou medicamentos, que atinge o país devido às sanções internacionais, ao mau ano agrícola e ao isolamento provocado pela crise sanitária.Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos da Coreia do Norte em Seul, disse que Kim Jong-un parecia estar a enviar uma mensagem a Washington de que estará disposto a voltar às negociações a certa altura.

"Apesar de mencionar o confronto, ele absteve-se de criticar tanto o Sul quanto os Estados Unidos, enquanto destacava a necessidade de manter uma situação geopolítica estável", afirmou Yang, citado pela Reuters.







Washington e Pyongyang permanecem em desacordo sobre os programas nucleares e os mísseis balísticos da Coreia do Norte. Após o fracasso do Executivo do ex-presidente Donald Trump em resolver o conflito da desnuclearização, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, instou o novo Governo do presidente, Joe Biden, a propor novas alternativas para retomar o diálogo, alertando que Pyongyang está a preparar novos testes de armas.



Durante a sua campanha eleitoral, Biden, por sua vez, apelidou Kim Jong-un de “bandido” e disse que apenas se encontraria com o líder norte-coreano se este concordasse com a redução da capacidade nuclear. Por sua vez, nas véspera da tomada de posse de Biden, a Coreia do Norte fez uma demonstração de força com um desfile militar que exibiu um novo míssil, descrito pela agência KCNA como "a arma mais poderosa do mundo".