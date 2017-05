Coreia do Sul abre investigação a sistemas antimísseis dos EUA

Alexandre Brito - RTP 30 Mai, 2017, 08:51 | Mundo

O sistema foi montado no país quando Moon Jae-in ainda não era presidente. Uma operação que gerou muita polémica.



Na altura, foi revelado que os norte-americanos introduziram dois sistemas antimísseis THAAD em resposta ao aumento da tensão com a Coreia do Norte.



Recentemente, de acordo com o porta-voz da presidência sul-coreana, citado pela Reuters, terão sido colocados no país mais quatro desses sistemas sem que o Executivo sul-coreano tenha sido informado.



Moon Jae-in ordenou por isso a abertura de uma investigação.



Operação conjuntas com bombardeiro norte-americano

Também hoje a Coreia do Sul confirmou que realizou uma operação em conjunto com militares dos Estados Unidos. Um exercício que envolveu o bombardeiro B-1B norte-americano.



A Coreia do Norte acusou os EUA de ter realizado um exercício militar que implicava o lançamento de uma bomba nuclear sobre o país.



Um porta-voz sul-coreano do Ministério da Defesa confirmou que houve exercícios militares conjuntos, mas não adiantou mais pormenores.