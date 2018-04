Coreias reúnem-se hoje para instalar linha telefónica entre os dois chefes de Estado

Lusa07 Abr, 2018, 08:31 | Mundo

Porta-vozes do gabinete presidencial da Coreia do Sul não confirmaram a hora do início do encontro nem o conteúdo detalhado da reunião que se realiza na fronteira militarizada entre os dois países, onde vai decorrer a cimeira histórica entre os dois chefes de Estado no próximo dia 27.

Seul e Pyongyang também decidiram não revelar nenhum conteúdo de outra reunião de trabalho realizada na quinta-feira sobre o protocolo e medidas de segurança durante aquela cimeira na qual Kim Jong-un se disponibilizou a discutir a possibilidade de terminar com o programa nuclear norte-coreano.

Na primeira cimeira entre as duas coreias, em 2000, em Pyongyang, entre Kim Jong-il (padre de Kim Jong-un) e o presidente sulcoreano Kim Dae-jung as duas Coreias estabeleceram uma linha telefónica direta entre os gabinetes de ambos os chefes de Estado.

A linha manteve-se ativa ininterruptamente até 2008, quando foi suspensa após a chegada ao poder de Seul do conservador Lee Myung-bak.

Kim vai ser o primeiro dirigente norte-coreano a pisar solo da Coreia do Sul desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53). As duas anteriores cimeiras, em 2000 e 2007, decorreram em Pyonyang.

A Coreia do Norte decidiu deixar este ano o isolamento diplomático após quase uma década de relações difíceis com os governos conservadores da Coreia do Sul e após um ano de 2017 especialmente marcado pelos testes de armamento do regime e a troca de ameaças com o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

A reunião dos líderes da península coreana vai anteceder o encontro histórico entre Kim Trump em maio.