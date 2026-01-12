Corina Machado pede auxílio a Leão XIV pela libertação de presos na Venezuela

De acordo com o comunicado de imprensa publicado pela Santa Sé, Corina Machado considerou que, finalmente, com o apoio da Igreja e a pressão sem precedentes do governo dos Estados Unidos, a derrota do mal no país está mais próxima do que nunca.





A dirigente da oposição ao regime venezuelano, pediu sobretudo ao Papa que interceda pela libertação dos mais de mil presos políticos no país e pela transição na Venezuela.





“Hoje tive a bênção e a honra de poder partilhar com Sua Santidade e expressar a nossa gratidão pelo seu apoio contínuo ao que está a acontecer no nosso país", referiu Corina Machado, depois do encontro com Leão XIV, que não estava na agenda oficial.





"Transmiti-lhe também a força do povo venezuelano, que se mantém firme e em oração pela liberdade da Venezuela, e pedi-lhe que intercedesse por todos os venezuelanos que continuam sequestrados e desaparecidos”, acrescentou.

Os encontros ocorreram poucas horas depois de centenas de venezuelanos terem exigido a libertação de cidadãos detidos em vários centros de tortura e detenção durante missas, vigílias e protestos por todo o país.





Até ao momento, apenas 17 pessoas foram libertadas, segundo dados do Tribunal Penal, representando menos de dois por cento do total de reclusos.

A líder venezuelana expressou ainda ao Papa a importância da manifestação cívica realizada pelos venezuelanos a 28 de julho de 2024, que reafirma a legitimidade do presidente Edmundo González Urrutia.Após o encontro com Leão XIV, a dirigente teve ainda a oportunidade de conversar com Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé e Núncio Apostólico na Venezuela (2009-2013).