Coronavírus. Autoridades portuguesas confiantes apesar de panorama internacional

A Comissão Nacional de Saúde da China confirmou, esta quinta-feira, que. Embora continuem em observação médica mais de 183 mil pessoas,. Até à data, os quatro casos suspeitos não se revelaram positivos.Também os portugueses repatriados de Wuhan na semana passada, continuam em isolamento e sob observação, mas sem qualquer sintoma de doença, garantiu Graça Freitas.A diretora-geral de saúde afirmou, na quarta-feira, queContudo,, uma vez que. Mas "", esclarece Miguel Guimarães.

Vamos criar "imunidade de grupo"

a vacina para o coronavírus vai surgir mais cedo do que o previsto. Francisco George não aponta prazos mas acredita queO antigo diretor-geral da Saúde defende que vão existir outras defesas para além da vacina.

Francisco George, antigo diretor-geral da Saúde, também acredita que,





Considerando a magnitude desta epidemia, "pode haver uma imunidade de grupo". Isto é, as pessoas poderão começar a desenvolver anticorpos contra o vírus, explica.



Alta hospitalar em Macau, mas mais casos no Japão





Embora ainda não tenha chegado a Portugal o novo coronavírus, os números não param de subir noutras regiões do mundo. Em Macau, por exemplo, há confirmados casos de infeção desde janeiro.







O primeiro caso de infeção confirmado em Macau já teve alta médica, segundo os Serviços de Saúde do território, esta quinta-feira. Trata-se de uma turista chinesa, de 52 anos, que entrou no território a 19 de janeiro e que estava internada no Centro Hospitalar Conde de São Januário desde 21 de janeiro.



Depois de sujeita a várias análises consecutivas ao vírus e que tiveram resultado negativo, a mulher chinesa teve alta. Macau passa, assim, de dez a nove casos confirmados.





Já ao largo da costa do Japão mantém-se um navio em quarentena. Esta quinta-feira, foram confirmados mais dez casos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, elevando para 20 o número de pessoas infetadas.



O número subiu depois de conhecidos os resultados das análises a 71 dos casos suspeitos a bordo do navio. As pessoas infetadas vão ser transportadas para centros médicos assim que o cruzeiro ancorar no porto de Yokohoma.



Quanto às pessoas a bordo não infetadas pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde japonês pediu que ficassem em quarentena dentro do navio 14 dias, uma vez que este é o período máximo estimado de incubação do vírus.





Segundo as autoridades de Macau há dois residentes do território que se encontram a bordo deste cruzeiro japonês, que viajaram com o passaporte português, mas são residentes de Macau.





O contágio no navio começou com um homem que desembarcou na passagem do navio por Hong Kong e todas as pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, estão de quarentena desde segunda-feira.



Os últimos balanços indicam que o Japão, segundo país com maior número de casos registados, tem, assim, confirmados 45 casos de pessoas infetadas.